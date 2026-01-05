Задържаха двама мъже, обрали оборота на хранителни магазини в село Варвара

Двама млади мъже, извършили кражби от търговски обекти в септемврийското село Варвара, са установени и задържани при съвместни действия на полицаи от Септември и Велинград. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Няколко часа след полунощ на 4 януари от частна охранителна фирма се получил сигнал в РУ-Септември за разбита врата на хранителен магазин в село Варвара. От там била извършена кражба на неустановена сума пари и мобилен телефон. Около 10 часа на същия ден бил получен друг сигнал за разбита врата на заведение за бърза закуска в същото село. Собственикът установил липсата на намиращите се в него пари от оборота. И на двете места е извършен оглед от дежурна група на полицейското управление в Септември. За работа по случая бил сформиран екип от полицейски служители, към който се присъединили и колегите им от РУ-Велинград. Не след дълго разследващите установили, че автори на посегателствата са 19-годишен жител на Брацигово и негов 21-годишен съучастник от Велинград. Двамата са задържани в ареста на РУ-Септември за срок от 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.