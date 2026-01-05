Две жени били пребити в домовете си по Нова година в Добричко

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две жени бяха пребити в домовете си по Нова година, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 31 декември във Второ Районно управление на МВР в Добрич е задържан 34-годишен мъж, нанесъл побой на съпругата си. При инцидента 36-годишната жена е получила фрактура на ребро и отоци по лицето.

Друг инцидент е станал на 1 януари след полунощ. В 04:45 часа служители на Районното управление на МВР–Албена, са задържали 33-годишен мъж. В условията на домашно насилие той пребива жена, с която живее на семейни начала. Пострадалата 41-годишна жена е с контузии.

По случаите са образувани досъдебни производства.