Гроздан Караджов: За 3 минути обмених 222.47 лв. в евро в пощата в с. Долни Богров

3 минути. Толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощенската станция в с. Долни Богров. Работеха както банкнотоброячната, така и монетоброячната машина. Нямаше никакъв проблем със софтуера, нито с отпечатването на квитанцията за обмяната. Това съобщи в своя фейсбук публикация вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов.

Ето какво още пише той:

Бързо. Без нерви и напрежение. С усмивка.

Точно, както очакват хората.

Обмяна на евро може да се направи БЕЗ КОМИСИОННА в 2230 пощенски станции в страната – в населени места, където често пощата е единственото място за финансова и държавна услуга.

Няколко важни неща за гражданите:

– Във всички 2230 пощенски станции могат да се обменят до 1000 лева без предварителна заявка.

– В 954 клона могат да се обменят и по-големи суми – до 10 000 лева, след предварителна заявка.

– Заявките над 1000 лева се изпълняват за 3 до 5 работни дни, като служителите казват ясно кога.

– Всеки може да обменя до 10 000 лева общо на ден – системата го следи автоматично.

– При суми от 5000 евро нагоре се попълва декларация за произход на средствата.

– На сайта на "Български пощи" има списък на всички пощи и техните лимити.

Преходът към еврото не трябва да плаши или напряга. "Български пощи" са готови да помогнат на всеки, който има нужда да обмени пари.