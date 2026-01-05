Акция на данъчни в над 70 обекта във Великотърновско, следят за високи цени

В ден пети от еврото данъчни погнаха търговците във Велико Търново. До края на деня са планирали около 70 инспекции на етикети, касови бележки и спекула с цените на стоките. Влязоха първо в супермаркет от голяма верига в квартал „Картала" и предизвикаха суматоха. Служителки се втурнаха да смъкват обявите за промоции, които бяха посочени първо в лева, а после в евро. "Изтекли са, затова ги махаме", суетяха се продавачките. Възрастни хора пък съсредоточено сравняваха касовите си бележки и върнатите им за пръв път евромонети. "Правилно ли е сега? Дадох 20 лв., сметката ми е 2.62 евро. Върнаха ми банкнота от 5 евро, 5 по 50 евроцента и една стотинка, толкова ли трябваше," чуди се пенсионер. Обяснява му се, че няма как по закон рестото да е смесено, но той така и не успява да намери в джобовете си монетата, за която смята, че е една стотинка.

"При всички случаи в първите дни ще има проблеми с ресто в евро, докато влезе в обращение валутата, но сме сигурни, че ще се справим и хората ще свикнат с тази промяна. Смятаме, че тя е положителна", коментира пред журналисти Анна Митова – директор на Дирекция „Комуникации" в Националната агенция по приходите..

"Следим всичко – дали са изрядни касовите бележки и дали в тях цените са първо в евро, а после в лева по фиксирания курс, дали има завишени цени, с какви цени е влязъл продуктът в магазина и дали по веригата няма икономически необосновано поскъпване, и т.н. Ако е установено такова повишение на цените, се налагат санкции по закона", посочи Митова.

13 акта и пет наказателни постановления са издали данъчните от октомври до 20 декември на територията на ТД НАП – Велико Търново. Над 150 проверки са направени в 25 насели места – Плевен, Ловеч, Белоградчик, Враца, Троян, Севлиево, Видин, Козлодуй, Сухиндол, Мизия, Мездра, Стражица и др. Обхванати са както големи, така и малки населени места, поясни Митова. Съставените актове и наказателни постановления са на стойност около 25 000 лева. Най-честите нарушения са за повишение на цените на различните продукти.

В първия работен ден на 2026 г. са планирани около 70 проверки на ТД на НАП – Велико Търново, в цялата страна са около 400 .

Проверяват се всякакви обекти – хранителни магазини, обекти за услуги и др. Има постъпили сигнали които не са коректни – вчера такъв е бил подаден за завишена цена на определен вид хляб, но се е оказало, че той просто е бил на промоция и не е имало спекула. Само тази сутрин в ТД на НАП са постъпили поне 10 сигнала, които също ще бъдат проверени.

По думите на Анна Митова, в около 10 на сто от обектите има нарушения. Предписание е издадено и на аптека във Велико Търново за неоправдано повишение на цената на определен продукт.