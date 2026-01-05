ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

19 млн.туристи са посетили Египет през 2025 г.

Задържаха 48-годишен, ударил друг с пепелник по главата в Стара Загора

Полиция СНИМКА: 24 часа

47-годишен мъж е задържан след побой в апартамент в Стара Загора, при който е пострадал 28-годишен мъж, съобщиха от полицията.

На 3 януари, около 22:30 ч., в Районното управление в Стара Загора е получен сигнал за 28-годишен мъж с нараняване на главата в апартамент в града. На място в жилището са били две жени на 51 и 46 години и мъж на 59 години, които са били свидетели.

По техни думи 47-годишен мъж нанесъл удар с пепелник по главата на 28-годишен мъж. Потърпевшият е откаран и настанен в болницата без опасност за живота.

47-годишният мъж е задържан за. По случая е образувано досъдебно производство.

