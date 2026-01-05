Трима пияни шофьори хванаха в Добричко от началото на годината

Трима почерпени шофьори са задържани за управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол в първите дни на тази година, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 1 януари около 9 часа в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Мерцедес", управляван от 53-годишен мъж. При извършената проверка с техническо средство е установена концентрация на алкохол от 1,21 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа, като по случая е образувано бързо полицейско производство.

На 2 януари в 09:35 часа в град Генерал Тошево при проверка на лек автомобил „Фолксваген", управляван от 52-годишен мъж, дрегерът отчита 1,60 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, по случая е образувано досъдебно производство.

На 3 януари около 13:05 часа в град Добрич служители на полицията спират за проверка лек автомобил „Опел", управляван от 53-годишен мъж. Техническото средство е отчело 1,97 промила алкохол. Водачът е задържан за срок до 24 часа, като по случая е образувано бързо полицейско производство.