ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

19 млн.туристи са посетили Египет през 2025 г.

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22028364 www.24chasa.bg

Трима пияни шофьори хванаха в Добричко от началото на годината

Дияна Райнова

596
"Пътна полиция" СНИМКА: КАТ/АРХИВ

Трима почерпени шофьори са задържани за управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол в първите дни на тази година, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 1 януари около 9 часа в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Мерцедес", управляван от 53-годишен мъж. При извършената проверка с техническо средство е установена концентрация на алкохол от 1,21 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа, като по случая е образувано бързо полицейско производство.

На 2 януари в 09:35 часа в град Генерал Тошево при проверка на лек автомобил „Фолксваген", управляван от 52-годишен мъж, дрегерът отчита 1,60 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, по случая е образувано досъдебно производство.

На 3 януари около 13:05 часа в град Добрич служители на полицията спират за проверка лек автомобил „Опел", управляван от 53-годишен мъж. Техническото средство е отчело 1,97 промила алкохол. Водачът е задържан за срок до 24 часа, като по случая е образувано бързо полицейско производство.

"Пътна полиция" СНИМКА: КАТ/АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)