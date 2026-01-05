Полицаи задържаха мъже в Шуменско след отправени закани за убийство

Полицаи задържаха двама мъже след отправени закани за убийство, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

За отправяне на заплаха към майка си, с нож в ръка, е задържан 43-годишен мъж от хитринското село Тимарево. Около 20:00 часа на 31 декември той е нарушил съдебна заповед за защита от домашно насилие спрямо 48-годишната жена, като в жилището й е отправил и закана за убийство.

Мъж на 56 години от калиновското село Гусла също е задържан в полицейския арест, след като отправил закана за убийство към 49-годишната си съпруга на 3 януари около 16:00 часа.

По двата случая са образувани досъдебни производства.

В началото на май миналата година директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Георги Гендов съобщи, че се отчита ръст със 118 процента при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 г. в Шуменско.