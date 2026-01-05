Тракийският университет ще има свой филиал в Казанлък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ректорът на Тракийския университет проф. д-р Мирослав Карабалиев е упълномощен от Академичния съвет да започне преговори за разкриване на филиал на университета в град Казанлък с учебни програми в направленията „Здравни грижи" и „Обществено здраве", съобщават от общината в града на розите.

Решението е резултат от проведени множество разговори, работни срещи и представяне на стратегически планове за развитие от страна на кмета на община Казанлък Галина Стоянова.

Община Казанлък потвърди своята готовност да осигури необходимата материална база за бъдещия филиал, включително подходящи учебни помещения и инфраструктура, съобразени с изискванията за съвременна академична среда.

В следващия етап предстои уточняване на конкретните параметри на сътрудничеството и подготовка на необходимата документация за разглеждане от компетентните институции.