Първите две бебета за 2026 г. във Видин са момченца

В първите дни на 2026 година в акушеро-гинекологичното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка“ във Видин са родени две бебета. И двете са момчета, съобщи пред БТА директорът на болницата д-р Ивета Найденова.

Първото момче е родено на втори януари с тегло 3,650 кг и ръст 51 сантиметра. Майка му е на 21 години от село Ясен, община Ново село. Раждането е било нормално. Второто бебе е проплакало на 3 януари. Неговата майка е 17-годишна от Белоградчик.

Момиче е последното бебе за миналата година, допълни д-р Найденова. През 2025 година във видинската болница са проплакали 97 новородени, от които 45 момчета и 52 момичета.

От няколко месеца в отделението работят двама нови лекари акушер-гинеколози, което значително ще подобри обслужването и грижата за пациентите, отбеляза още д-р Найденова.

Във видинската болница през 2024 година са родени 135 бебета.