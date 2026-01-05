ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 5-ия ден от 2026 г. и Горна Оряховица се записа с първо бебе, но от Елена

Дима Максимова

[email protected]

Момиче е първото бебе, родено през новата 2026 година в Горна Оряховица. То се роди с цезарово сечение малко след 10 часа на 5 януари. Младата майка от град Елена се чувства добре, за нея това е първо раждане. Новороденото е с мерки 3.5 кг и ръст 50 см, съобщиха от пресцентъра на болницата.

Екипът, извършил раждането, бе ръководен от д-р Михаил Милатович и в него участваха още д-р Димитрина Димитрова, д-р Стоян Владински, д-р Илия Атанасов, акушерката Валя Миновска и медицинските сестри Стефка Стойнева и Галя Папазова.

