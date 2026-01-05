Разпитват свидетели на жестоката катастрофа след гонка, в която един загина, а 4 са ранени

Окръжна прокуратура-Велико Търново ръководи разследване за пътнотранспортно произшествие с един загинал и четирима пострадали. Досъдебното производство е започнато на 5 януари, съобщиха от обвинението.

Около 00.30 часа в понеделник, на първокласен път I-5 (в участъка в местността „Дълга лъка" във Велико Търново) е настъпило пътнотранспортно произшествие с участието на три леки автомобила: "Фолксваген Голф" и „Сеат", движещи се в посока от В. Търново към Дебелец, управлявани от правоспособни водачи от с. Присово и от Горна Оряховица (на по 18 години) и насрещно движещ се „Опел Корса", управляван от 23-годишен жител на Горна Оряховица.

В резултат на произшествието на място е починал пътник в лекия автомобил „Опел Корса", а водачите на другите два автомобила и пътниците в тях са получили различни наранявани и са настанени за лечение в болница.

По първоначални данни идващият от В. Търново „Фолксваген" е навлязъл в лентата на насрещно движещия се „Опел", където е настъпил удар между тях. "Опел"-ът е отхвърлен в другата лента и там настъпва втори удар с движещия се зад „Фолксваген"-а лек автомобил „Сеат". Една от хипотезите е, че 18-годишните шофьори са си устроили среднощна гонка, а мъжът с "Опела"-а е имал малшанс да се озове срещу тях на ползваното за писта трасе.

Извършен е оглед на местопроизшествието с участието на автоексперт и съдебен лекар.

Водачите са изпробвани за алкохол и наркотични вещества с техническо средство, като резултатите са отрицателни. Взети са им и кръвни проби за изследване, резултатите от които се очакват.

Разпитват се свидетели, назначени са експертизи и по ръководството на Окръжна прокуратура – В. Търново продължава извършването на всички необходими действия по разследването за пълното изясняване на причините и обстоятелствата, довели до инцидента.