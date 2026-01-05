КЗК: Диалогът и саморегулацията в търговските вериги гарантират предвидими цени на храните

В рамките на секторния анализ на пазара на основни хранителни продукти, който Комисията за защита на конкуренцията извършва, антимонополният орган отчита мерки от големите търговски вериги, насочени към повишаване на предвидимостта и прозрачността на цените на хранителните стоки. Това съобщиха от пресцентъра на КЗК. Тези инициативи, включващи задържане или корекция на ценовите нива на значителен брой продукти от първа необходимост и значително разширени като обхват промоционални кампании, са резултат от диалога между Комисията и търговците и отразяват категоричното разбиране на антимонополния орган за ефективна регулация в сектора.

По време на общественото обсъждане на първите междинни данни от секторния анализ на пазара на храните, Комисията подчерта, че докладът трябва да послужи като основа за диалог между всички заинтересовани страни, да насърчи саморегулацията в сектора и да подобри конкурентната среда, като същевременно защитава интересите на потребителите и производителите. КЗК подчерта, че комплексното решаване на проблемите изисква участие на всички заинтересовани страни в сектора, за да функционира пазарът нормално и стабилно. Наблюдаваните търговски инициативи за задържане на цените в процеса на въвеждане на еврото и разширяване обхвата на промоционалните кампании Комисията разглежда като положителна реакция на констатациите от междинния анализ и като доказателство, че диалогът с търговците е правилният подход и стимулира прозрачност и устойчиво поведение на пазара.

В същото време секторният анализ констатира сериозни проблеми по веригата производител-търговска верига. КЗК ще продължи да анализира поведението на търговците и при наличие на индикации за нелоялни търговски практики, злоупотреба с господстващо положение или проблемни концентрации, ще се самосезира и ще образува съответните производства.