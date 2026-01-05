"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проф. д-р Стояна Нацева е обявена за писател №1 в трансформационната литература

България отбеляза изключително международно постижение с нов световен рекорд в областта на трансформационната литература, официално вписан в World Book of Records – London, Europe Edition.

Световният рекорд е постигнат от проф. д-р Стояна Нацева и е признат след пълна правна и нотариална верификация. Процедурата е осъществена с участието на Iudex Law, като са проверени всички документи, доказателства и мащабът на постижението, в съответствие с международните стандарти за официално признаване на рекорди.

Рекордът е за самостоятелно разпространение на трансформационна литература чрез директен авторски модел, без посредници, издателски корпорации или масови търговски канали. Всички параметри, обхватът и значимостта на постижението са удостоверени в официалния сертификат на World Book of Records (London).

Литература с реално въздействие и практическа стойност

Книгите на проф. д-р Стояна Нацева не са художествено четиво. Те представляват работещи ръководства и книги-учебници, използвани за личностно развитие, вътрешна трансформация и осъзнато изграждане на живот и бизнес. В тях са заложени конкретни методи, практики и модели, които се прилагат директно в ежедневието.

През годините тази литература е оказала реално и измеримо въздействие върху стотици хиляди хора, подпомагайки ги да възстановят вътрешната си стабилност, да подобрят отношенията си, да вземат ключови житейски и професионални решения и да изградят по-зрял, осъзнат и устойчив начин на живот.

Именно дълбочината на съдържанието, приложимостта на методите и мащабът на въздействието стоят в основата на световното признание.

Писател №1 в трансформационната литература

Въз основа на този официално признат световен рекорд, проф. д-р Стояна Нацева е обявена за писател №1 в трансформационната литература – признание, което я нарежда сред водещите световни автори в областта на личностната и вътрешната трансформация.

Това постижение категорично позиционира България като център на духовност, трансформация и съзнателно образование, поставяйки страната сред държавите със световно признати постижения в европейски и международен контекст.

Допълнителни световни рекорди и международни признания

Световният рекорд в трансформационната литература е част от по-широка поредица от международно признати постижения, свързани с образование, личностно развитие и обществена трансформация.

Проф. д-р Стояна Нацева е носител и на световни рекорди към Guinness World Records, сред които:

25-часово трансформационно събитие , посветено на манифестиране чрез благодарност – непрекъснато образователно и трансформационно преживяване с международен отзвук и широко участие;

, посветено на манифестиране чрез благодарност – непрекъснато образователно и трансформационно преживяване с международен отзвук и широко участие; Инициативата „1 милион пробудени“ – мащабно движение, насочено към повишаване на осъзнатостта, ценностите и личната отговорност чрез обучение, съдържание и реална работа с хора.

Проф. д-р Стояна Нацева е и създател на най-голямата академия за личностно и бизнес развитие в Европа, с над 100 000 обучени студенти, която работи устойчиво в международен контекст и предлага систематично образование с реална практическа стойност.

Мисия с глобално значение

Тези световни рекорди не са изолирани постижения. Те са част от цялостна мисия, насочена към развитие на човешкия потенциал, образование с дълбок смисъл и изграждане на осъзнато общество.

В своята съвкупност те категорично утвърждават България като световно разпознаваем център на духовност, трансформация и образование, с постижения, признати на европейско и международно ниво.