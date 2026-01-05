Епилептичен припадък вероятно е причина за катастрофата, при която загинаха 2 жени на тротоар във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Епилептичен припадък може да се окаже, че е причинил катастрофата, при която загинаха две жени на тротоар във Варна на 22 декември 2025 година.

Мъжът, който се качи с колата си на тротоар и уби две жени край Кооперативния пазар във Варна, е страдал от епилепсия от 2014 г., съобщават от пресслужбата на апелативната прокуратура в морския град.

Оттам поясняват, че в хода на разследването са събрани данни за здравословен проблем или за причина от здравословен характер, която би могла да доведе до загуба на контрол над автомобила, причинил смъртта на двете жени на 22 декември миналата година.

Очевидци разказали, че малко преди трагедията, 53-годишния водач спрял на платното за движение малко преди кръстовището на ул. „Дрин" и ул. „Д-р Пискюлиев".

При опит да му бъде оказана помощ, автомобилът изведнъж потеглил, след което е настъпило тежкото пътно произшествие.

По предварителни данни мъжът страда от епилепсия от 2014 година. Той е правоспособен водач.

Според българското и европейското законодателство няма диагнозата не е пречка да има право да управлява автомобил.

В шофьорския му стаж няма системни нарушения на закона за движение по пътищата, като последното е регистрирано през 2012 година.

Резултатите от химичната експертиза на взетите от мъжа кръвни проби показват, че той не е употребил алкохол или наркотични вещества преди да седне зад волана.

Към момента вече са готови аутопсиите на 53-годишната жена и на 79-годишната жена, загинали при пътния инцидент. Очакват се заключенията на експертите.

След разрешение от наблюдаващия случая прокурор, на близките на загиналите жени е предоставена възможност да се запознаят с абсолютно всички събрани до момента материали.