ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поскъпването на жилищата може и да се позабави пре...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22029785 www.24chasa.bg

Оставиха в ареста мъжа, убил двама при катастрофа в новогодишната нощ в Нова Загора

Ваньо Стоилов

[email protected]

1540

По искане на Окръжната прокуратура в Сливен бе взета мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на С.В. Той е обвинен за това, че при условията на евентуален умисъл е причинил смъртта на мъж и жена от Нова Загора, настъпила при пътнотранспортно произшествие, съобщиха от държавното обвинение.

Престъплението е осъществено на 31.12.2025 година в гр. Нова Загора. То е квалифицирано като особено тежък случай. 

По време на разследването е установено, че управлявайки лек автомобил, С.В. е нарушил правилата за движение по пътищата, тъй като не е спрял на червен сигнал на светофарната уредба, което довело до сблъсък с друг автомобил, в който са се намирали двамата пострадали. Установено е също така, че обвиняемият е управлявал превозното средство в пияно състояние и без необходимата правоспособност.

Определението на Окръжен съд - Сливен може да бъде обжалвано пред Апелативен съд - Бургас.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)