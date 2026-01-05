Оставиха в ареста мъжа, убил двама при катастрофа в новогодишната нощ в Нова Загора

По искане на Окръжната прокуратура в Сливен бе взета мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на С.В. Той е обвинен за това, че при условията на евентуален умисъл е причинил смъртта на мъж и жена от Нова Загора, настъпила при пътнотранспортно произшествие, съобщиха от държавното обвинение.

Престъплението е осъществено на 31.12.2025 година в гр. Нова Загора. То е квалифицирано като особено тежък случай.

По време на разследването е установено, че управлявайки лек автомобил, С.В. е нарушил правилата за движение по пътищата, тъй като не е спрял на червен сигнал на светофарната уредба, което довело до сблъсък с друг автомобил, в който са се намирали двамата пострадали. Установено е също така, че обвиняемият е управлявал превозното средство в пияно състояние и без необходимата правоспособност.

Определението на Окръжен съд - Сливен може да бъде обжалвано пред Апелативен съд - Бургас.