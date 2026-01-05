Остава в ареста мъж, обвинен за побой над 77-годишната си майка

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 53-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на 77-годишната си майка.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 30.12.2025 г. около 23,30 часа в апартамент в ж.к. „Гоце Делчев" в гр. София, обвиняемият П.Т. е нанесъл множество удари с юмрук в областта на главата на своята майка, както и удари с крака в областта на тялото й. Вследствие на това той й е причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие, съобщават от прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на прокурор П.Т. е бил задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Прокурор е внесъл в съда искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия. Състав на Софийски районен съд се е съгласил с искането и му е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража".

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.