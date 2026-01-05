ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поскъпването на жилищата може и да се позабави пре...

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22029825

Майката на пребития до смърт в кравеферма в Съединение иска 80 хил. евро кръвнина (Видео)

Ваня Драганова

[email protected]

Тошко Христосков призна вината си за убийството. Снимка: Ваня Драганова

Искам справедлива присъда, по-малка, каза пред съда в Пловдив Тошко Христосков 

12 затвор е присъдата на 31-годишния Тошко Христосков, който на 1 април м. г. преби до смърт Стойко Джуджев в кравеферма в Съединение. Подсъдимият призна вината си, което му гарантира намаляване на присъдата с една трета и наказанието от 12 години е след редукцията. Престъплението е извършено в изпитателния срок на условна присъда от 9 месеца за кражба, която той ще трябва да излежи отделно.

Хрискосков и Джуджев работели заедно в кравефермата. На фаталната дата пили, после Христосков започнал да налага Джуджев с дървен сап. Оставил го да лежи в кръв, легнал и заспал, а на сутринта се опитал да заличи петната с вар. "Съжалявам, не исках да се стигне дотам", каза той пред Окръжния съд в Пловдив, но не може да отговори на въпроса докъде е смятал да стигне. Христосков не знае кога е роден, не е учил, обясни, че може да чете и пише "малко".

Майката на убития Дочка Джуджева поиска обезщетение за преживените страдания след смъртта му от 80 хил. евро. Съдът  уважи иска й изцяло. 

Присъдата не е окончателна и може да бъде оспорена пред апелативните магистрати.                   

                                                                                                           

Тошко Христосков призна вината си за убийството.

