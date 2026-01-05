Започна изграждането на нова детска градина в с. Кривина

Започна изграждането на нова детска градина в село Кривина, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.

През последните години, поради липса на достатъчен брой деца в селото, нямаше функционираща детска градина. Днес обстоятелствата са различни и с изграждането на новата сграда ще се постави край на дългогодишен проблем, свързан с ежедневното пътуване на децата до съседни населени места.

Новата детска градина е проектирана за общо 120 деца, разпределени в пет групи – една яслена за 20 деца и четири градински по25 деца. Разгънатата застроена площ (РЗП) е 1861,52 кв. м и ще осигури сигурна, достъпна и съвременна среда за ранно детско развитие.

„Изграждането на нова детска градина е изключително важно за Кривина. Липсата на такова заведение през последните години поставяше семействата в трудна ситуация. Изразявам специална благодарност към д-р Ваня Тагарева за осигуреното финансиране и нейната последователна инициатива всяко населено място в район Панчарево да има детска градина – мечта за стотици деца и техните семейства", заяви Ивайло Александров, кмет на с. Кривина. По думите на д-р Ваня Тагарева, заместник-председател на Столичния общински съвет, липсата на детска градина има дългосрочни последици: „Когато едно населено място остане без детска градина, това засяга пряко младите семейства и неговото бъдеще. С този проект даваме перспектива за развитие на Кривина, по-добра грижа за децата и възможност за техните родители. От друга страна, това ще привлече повече семейства, които да изберат района за свой дом", подчерта тя. Проектът е възложен от районната администрация. Акцент върху неговата функционалност постави кметът на район Панчарево Евгения Алексиева, която отбеляза, че освен сградата, той включва и обособяване на дворни пространства с благоприятна паркова среда, детски площадки за всяка група, обща спортна площадка, както и два паркинга, които ще обслужват детското заведение и родителите. Финансирането на проекта е осигурено по предложение на общинските съветници от ГЕРБ–СДС в актуализацията на бюджета на Столична община за 2025 г. С изграждането на новата детска градина в с. Кривина се прави важна и дългосрочна инвестиция в развитието на населеното място, както и в подобряването на качеството на живот, с оглед осигуряване на равен достъп до образование и грижа за всяко дете.