Вятърът увреди покрива на Куршум джамия в Карлово, ремонтират го спешно

Още в първия работен ден на 2026 година - 5 януари, започна ремонт на покрива на Куршум джамия в Карлово, съобщават от общината. Металната обшивка на купола беше повредена от бурните ветрове, които вилняха на територията на града през изминалите дни. На първо време са взети всички мерки за временно покриване на купола, за да се предпази вътрешната част от дъждове или сняг. Ремонтните дейности ще са за сметка на фирмата изпълнител по проекта „Консервация, реставрация и експониране на туристическата инфраструктура в община Карлово", с който беше реставрирана Куршум джамия. Община Карлово ще следи ремонта чрез засилен контрол.