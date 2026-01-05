ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сикрет Сървис планира безпрецедентно увеличение на...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22030321 www.24chasa.bg

Вятърът увреди покрива на Куршум джамия в Карлово, ремонтират го спешно

24 часа Пловдив онлайн

1672
Тече спешен ремонт на покрива на Куршум джамия.

Още в първия работен ден на 2026 година - 5 януари, започна ремонт на покрива на Куршум джамия в Карлово, съобщават от общината. Металната обшивка на купола беше повредена от бурните ветрове, които вилняха на територията на града през изминалите дни. На първо време са взети всички мерки за временно покриване на купола, за да се предпази вътрешната част от дъждове или сняг. Ремонтните дейности ще са за сметка на фирмата изпълнител по проекта „Консервация, реставрация и експониране на туристическата инфраструктура в община Карлово", с който беше реставрирана Куршум джамия. Община Карлово ще следи ремонта чрез засилен контрол.

Тече спешен ремонт на покрива на Куршум джамия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)