Протест и в София срещу операцията на САЩ във Венецуела и отвличането на Мадуро

Протест срещу нахлуването на САЩ във Венецуела и отвличането на президента Николас Мадуро се провежда в София.

Недоволните са се събрали пред паметника на Симон Боливар на площад "Възраждане", на метри от столичната дирекция на вътрешните работи.

Събитието е на Асоциацията за приятелство България-Венецуела и Асоциацията за приятелство България-Куба.

Посланичката на Куба също е на мястото, видя репортер на "24 часа". Събрали са се около 50 души.

Според протестиращите действията на САЩ нарушават международното право и изразяват несъгласието си. На мястото е спокойно и няма напрежение. Хората носят червен транспарант с надпис "Долу ръцете от Венецуела".

Още в неделя имаше масови протести във Франция, Испания, Гърция и в други страни.