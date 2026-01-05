ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сикрет Сървис планира безпрецедентно увеличение на...

Избухна пожар в склад за соларни панели в Хасково

Пожарна кола. Снимка Архив

Склад за соларни панели и материали за фотоволтаични инсталации и батерии се запали в късния следобед в Източната индустриална зона на Хасково, съобщиха от Областната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Пет противопожарни автомобила са на мястото на инцидента. Няма огън, но над сградата се стеле гъст дим. По думите на огнеборци на терен най-вероятно става дума за тлеене на отпадъчни материали под бетонния покрив на постройката, пише БТА.

Няма пострадали, но работещите и в обектите в съседство са изведени на безопасно разстояние.

                                                                                                                                                       

