Митрополит Николай свири на роял след молебен в областната управа на Пловдив (Снимки)

Негово високопреосвещенство благослови служителите на администрацията

Пловдивският митрополит Николай показа завидни музикални умения, като засвири на роял след молебен в областната управа на Пловдив. Той беше впечатлен от музикалния инструмент във фоайето, предоставен безвъзмездно на администрацията за коледните концерти. Роялът е от лимитирана серия на марката Bösendorfer Artist Series Gustav Klimt – Tree of Life Grand Piano с картини на Густав Климт.

Преди това владиката отслужи благодарствен молебен за здраве, мир и благополучие. „С искрена благодарност приехме вашата покана да бъдем днес сред вас и да преподадем Божието благословение за здраве, благоденствие, успех, земно щастие и небесно спасение", каза митрополит Николай. Той напомни, че макар злото в света да се преумножава, човек, който носи вяра в сърцето си и пристъпва към делата си с чистота и упование в Бога, неизменно ще преуспява.

Архиереят призова Божията благодат да бъде над всички служители на администрацията, за да се трудят в мир, разбирателство и съгласие, и да постигат благословени успехи. Той пожела предстоящите Богоявленски празници да донесат духовна радост и светлина във всеки дом.

В словото си митрополит Николай напомни за силата на смирението. „Човек трябва да се вслушва в гласа на своята съвест, да се стреми да се поправи, да върви смирено по Божия път, защото „на смирения Бог дава благословение, а на горделивия се гневи". Нарушавайки Божия закон, човек носи своите последствия, но не от Господ, защото той е любов, той не наказва, човек сам се наказва, когато върши грехове. "Раят е в душата – в душата на всеки един от вас", припомни митрополит Николай думите Христови.

Той обясни, че не е могъл да отиде в Областната администрация на Игнажден, но днес поръсва с богоявленска вода.

Областният управител проф. Христина Янчева изрази благодарност към Негово високопреосвещенство за духовните напътствия и благословението над екипа на администрацията.