Полицията и жителите на родопското село Стърница издирват 62-годишна жена

Полицията в Смолян издирва 62-годишната Соня Милева от с. Стърница, община Баните. Тя е била видяна за последно на 3 декември около 10:30 часа в центъра на селото. Соня Милева е със среден ръст и слабо телосложение. Била е облечена с тъмносиня връхна дреха, зелена забрадка и е била обута с черни кубинки.

Молбата за издирване е подадена от близките в местното полицейско управление, потвърдиха от ОД на МВР – Смолян. Жителите на Стърница активно търсят жената от събота в и около селото, както и в района до съседното село Давидково, но до момента усилията им са без резултат. Съселяните и казват, че издирваната жена е със заболяване, което изисква постоянно медикаментозно поддържане.

Предстои да бъде обявена за общодържавно издирване.