ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сикрет Сървис планира безпрецедентно увеличение на...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22030853 www.24chasa.bg

Полицията и жителите на родопското село Стърница издирват 62-годишна жена

Валентин Хаджиев

[email protected]

1436
Соня Милева Снимка: ОД на МВР- Смолян

Полицията в Смолян издирва 62-годишната Соня Милева от с. Стърница, община Баните. Тя е била видяна за последно на 3 декември около 10:30 часа в центъра на селото. Соня Милева е със среден ръст и слабо телосложение. Била е облечена с тъмносиня връхна дреха, зелена забрадка и е била обута с черни кубинки. 

Молбата за издирване е подадена от близките в местното полицейско управление, потвърдиха от ОД на МВР – Смолян. Жителите на Стърница активно търсят жената от събота в и около селото, както и в района до съседното село Давидково, но до момента усилията им са без резултат. Съселяните и казват, че издирваната жена е със заболяване, което изисква постоянно медикаментозно поддържане.

Предстои да бъде обявена за общодържавно издирване.

Соня Милева Снимка: ОД на МВР- Смолян

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)