Най-много момичета са кръстени София през 2025-а, но Георги и Мария остават най-предпочитани (Обзор, графика)

Близо 448 хиляди българи черпят за имен ден днес и утре

За първи път от 9 години най-много момиченца у нас са се родили през 2025-а с името София, съобщи Националният статистически институт. Това име е водещо за новородените деца от женски пол и изпреварва Мария, както и модните напоследък женски имена като Виктория, Никол, Рая, Дария. През 2025 г. у нас са се родили 472 момичета, кръстени от родителите си София, 460 са кръстени Мария и 445 - Виктория.

Въпреки новите тенденции Мария продължава да е най-разпространеното женско име в България. В края на 2025-а

99 335 българки са се казвали така

На следващите места в тази класация са Елена, Иванка, Йорданка, Виктория. (Виж инфографиката.)

При момчетата почти няма промяна - трите най-разпространени имена за новородените са Александър, Георги и Калоян. У нас през миналата година са се родили 666 момчета с името Александър, 662 - Георги, и 577 - Калоян. В предишните години Георги почти винаги заемаше първото място. То и сега продължава да е най-често срещаното - общо 138 653-ма българи са се казвали така към края на миналата година.

Йордановден във вторник и Ивановден в сряда, когато празнуват и мъжете с името Калоян, ще събере около трапезите роднините и приятелите на близо 448 хиляди българи. До края на януари

имен ден ще отбележат също Татяна, Антон, Атанас

и производните им, които са общо към стотина хиляди. Любопитното е, че има и 377 мъже у нас, които празнуват в деня на света Татяна - 12 януари.

Следващите имени дни, които се отбелязват по-масово у нас, са Цветница, Гергьовден, Петровден и Успение Богородично, когато празнуват всички с името Мария и производните му. Сравнително много са и българите,

които отбелязват имен ден на Архангеловден - 8 ноември,

на Димитровден - 26 октомври, на 17 септември, когато се празнува Вяра, Надежда, Любов и майка им София, а също и на Никулден, Стефановден и на Рождество Христово, които са през декември.

