Бобчева: Ще наваксаме със събирането на отпадъците в критичните райони на София

Изоставането в събирането на отпадъците в критичните райони на София ще бъде наваксано, увериха заместник-кметът по екология Надежда Бобчева, директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов и директорът на общинското дружество "Софекострой" Даниел Йорданов на брифинг в Столичната община.

През почивните дни граждани сигнализираха медиите за затруднено сметосъбиране в няколко района, сред които "Люлин", "Подуяне", "Слатина".

Зам.-кметът Бобчева каза, че в Зона 3, която включва "Подуяне", "Изгрев" и "Слатина", Столичното предприятие за третиране на отпадъци изпълнява дейностите по почистване на боклука със собствен капацитет. Стремим се да има непрекъсваемост на услугата и да гарантираме минимален брой специализирана техника на терен. В "Подуяне" и в "Слатина" на терен всеки ден ще има по три големи камиона и по два малки в работните дни. Работим върху това да доставим допълнителна техника, допълни зам.-кметът, предаде БТА.

Директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов каза на брифинга, че "Подуяне" и "Слатина" се обслужват от по три големи и два малки камиона. Проблем, по думите на Савов, за натрупаните и несъбрани отпадъци в двата района са били коледните и новогодишни празници, както и липсата на шофьори, които да работят по празниците. Вчера са извозени над 90 тона отпадъци, днес също над 90 тона от двата района и изоставането се наваксва, каза Савов.

Той призна, че има проблем с наличния персонал и заяви, че голямата пречка е, че наетите шофьори нямат опит с управлението на сметосъбиращи камиони и не смеят да влизат в тесните и малки улички. Наетите работници, които обслужват камионите също нямат професионален опит в сферата и работят много по-малко, каза Савов. Тя се обръща към гражданите да не спират автомобилите си пред контейнерите за смет, защото така допълнително затрудняват сметосъбирането.

За Зона 6 - "Люлин" и "Красно село" от 1 януари влезе в сила новият договор с общинското дружество "Софекострой", като към зоната се включва и кв. "Красна поляна", каза Надежда Бобчева пред медиите. Тя съобщи, че в договора са включени абсолютно всички дейности като обслужване на едрогабаритни отпадъци, снегопочистване, събиране на едрогабаритни отпадъци, зелени отпадъци, машинно миене и метене.

Директорът на "Софекострой" Даниел Йорданов съобщи, че в момента в "Люлин", "Красно село" и "Красна поляна" отпадъците се извозват с общо 18 камиона, което е по-малко от необходимото. Затова е проведена процедура за доставка на камиони, които се очаква между 15 и 30 януари да започнат да пристигат, така че да има пълен набор от техника. Йорданов увери, че съвместно с районната администрация работят по план за събиране на разпилените боклуци в "Люлин".

Надежда Бобчева припомни, че за Зона 3 - "Изгрев", "Слатина" и Подуяне", в момента тече обжалване на процедурата на обществената поръчка. Комисията за защита на конкуренция се произнесе в полза на общината, но все още няма избран изпълнител за дейностите по почистване. Заинтересованите страни са обжалвали, така че вървим към процедури, които ще завършат във Върховния административен съд. Преди тези процедури да приключат не можем да кажем накъде вървим и какво следва, защото, за да можем да обявим нови процедури, трябва да завърши тази. Така че ситуацията със Зона 3 изглежда, че може да продължи още известно време, каза още зам.-кметът.