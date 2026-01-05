След почистване върнаха облика на сградата на Младежкия дом в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Фасадата на сградата на Младежкия дом в Пазарджик върна предишния си облик, след като кметът на общината Петър Куленски разпореди мраморната облицовка да бъде почистена от разноцветните окраски, направени по времето на четвъртия мандат на предишния кмет Тодор Попов. До решението на кмета Куленски да се върне истинския облик на емблематичната сграда се стигна след протест от Съюза на архитектите и местната общественост, несъгласна с измазването в различни окраски на Младежкия дом.

В социалната мрежа днес не стихваха одобрителните коментари, че е била възстановена сградата. Те са повече от харесващите шарения вид на Младежкия дом.

„Да боядисваш мрамор с блажна боя е проява на много лош вкус.Такава простащина няма никъде по света.Тези,на които им харесваше,да си боядисат къщите с по 5,6 цвята,да им е шарено и весело, пише потребител.

„Не вярвах, че ще се случи това. Респект.

Само съжалявам, че виновните не си платиха х 10 за мацането на мрамора", пише друг жител на Пазарджик във Фейсбук.

„Освежаването" или премахването на цветните графити струваше над 200 хил. лева.

Още като народен представител сегашният кмет Петър Куленски направи запитване до Министерството на културата дали е дало съгласие за цветните графити по фасадата. Културното министерство издаде предписание за възстановяване на оригиналния облик на сградата, а работата по него започна през юни миналата година.