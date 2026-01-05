ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радан Кънев: Видимо е, че Радев флиртува от много време и с режима на Путин

Радан Кънев: Видимо е, че Радев флиртува от много време и с режима на Путин

Радан Кънев Кадър: bTV

„Видимо е, че Радев флиртува от много време и с режима на Путин, и с модела на управление на международните дела на Доналд Тръмп и намесата му в Европа, изключително груба, агресивна и арогантна. Видимо е, че Борисов се ориентира към взимане на завоя в същата посока. Защото той разбира, че той самият като политически лидер с наследството, което натрупа, особено в коалицията си с Пеевски, се превръща в нетърпим или най-малкото нерелевантен фактор в една единна Европа с обща политика за сигурност". Това заяви евродепутатът от ПП-ДБ Радан Кънев в предаването "Лице в лице" по bTV.

Румен Радев е активен политически фактор отвъд президентските си правомощия и евентуалното му влизане в партийния живот не би било изненада. По-големият риск е възможното сближаване на позиции между Радев и Бойко Борисов по отношение на Европа", каза още евродепутатът.

„Големият въпрос е дали България ще избере пътя на по-единна, по-силна Европа, или ще тръгне към клиентелизъм и зависимости", добави той.

Оставката на правителството, водено с участието на Бойко Борисов, беше определена от Кънев като ход за политическо самосъхранение.

„Това не беше признание за грешка, а опит да се спре една енергия, която вече не можеше да бъде контролирана", коментира той.

На международната сцена евродепутатът обърна внимание на кризата във Венецуела и противоречивите реакции на Запада. Президентът Николас Мадуро, чиято легитимност е оспорвана след последните избори, продължава да разчита на подкрепата на военна и криминална властова мрежа.

„Мадуро не е самостоятелен фактор. Зад него стои хунта, картели и паравоенни структури. Това е класически авторитарен модел", заяви Кънев.

Според него Европейски съюз отново е показал слабостта си - липса на единна външна политика и разнопосочни позиции на държавите членки.

„Кухите декларации са резултат от разминаването между националните интереси и липсата на политическа воля за обща позиция", каза той.

По думите на Радан Кънев поведението на Доналд Тръмп е показало дълбоко противоречие - едновременно признаване на опозицията и готовност за сделки с режима.

„Посланието е опасно: демокрацията е второстепенна, ако има икономически или стратегически интерес. Това е логика, в която Европа не трябва да участва", подчерта евродепутатът.

