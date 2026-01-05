ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Силни снеговалежи и виелици обхванаха Турция, снеж...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22031349 www.24chasa.bg

Молят столичани да не спират край кофи - непрофесионални шофьори и чистачи събират боклука, колите им пречат (Обзор)

1524
Кофи за боклук. Снимка: Георги Кюрпанов

Големият проблем при извозването на боклука в София е, че шофьорите не са работили досега със сметоизвозващи камиони и в този смисъл не са професионалисти. Не смеят да влизат навсякъде. Работниците също не са - работят много по-бавно.

Това обявиха вчера от общината. Изоставането идвало заради дългите коледни и новогодишни празници и грипа, но продължава да се наема персонал.

Софиянци да изхвърлят боклука си с приоритет в кофите на големите улици, защото по тези пътни артерии могат денонощно да минават сметопочистващите камиони, призоваха от общината. Молят хората и да не паркират до кофите за боклук, за да не затрудняват процеса.

“В зона 3, която включва районите “Подуяне”, “Изгрев” и “Слатина”, продължаваме да изпълняваме услугите със собствен капацитет. Стремим се да има непрекъсваемост. “Триадица” и “Лозенец” също закупиха собствени камиони, които обаче предстоят да бъдат регистрирани. Стремим се да започнем регулярно да изпълняваме тази дейност”, обясни Надежда Бобчева, заместник-кмет по екология.

За зоната с “Люлин”, “Красна поляна” и “Красно село” от 1 януари е в сила новият договорсъс “Софекострой” и почистването се изпълнява изцяло. Хора от столичното предприятие за третиране на отпадъци заедно с районната администрация на “Люлин” ще събират разпръснатите от вятъра боклуци.

Кофи за боклук. Снимка: Георги Кюрпанов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)