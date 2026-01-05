Молят столичани да не спират край кофи - непрофесионални шофьори и чистачи събират боклука, колите им пречат (Обзор)

Големият проблем при извозването на боклука в София е, че шофьорите не са работили досега със сметоизвозващи камиони и в този смисъл не са професионалисти. Не смеят да влизат навсякъде. Работниците също не са - работят много по-бавно.

Това обявиха вчера от общината. Изоставането идвало заради дългите коледни и новогодишни празници и грипа, но продължава да се наема персонал.

Софиянци да изхвърлят боклука си с приоритет в кофите на големите улици, защото по тези пътни артерии могат денонощно да минават сметопочистващите камиони, призоваха от общината. Молят хората и да не паркират до кофите за боклук, за да не затрудняват процеса.

“В зона 3, която включва районите “Подуяне”, “Изгрев” и “Слатина”, продължаваме да изпълняваме услугите със собствен капацитет. Стремим се да има непрекъсваемост. “Триадица” и “Лозенец” също закупиха собствени камиони, които обаче предстоят да бъдат регистрирани. Стремим се да започнем регулярно да изпълняваме тази дейност”, обясни Надежда Бобчева, заместник-кмет по екология.

За зоната с “Люлин”, “Красна поляна” и “Красно село” от 1 януари е в сила новият договорсъс “Софекострой” и почистването се изпълнява изцяло. Хора от столичното предприятие за третиране на отпадъци заедно с районната администрация на “Люлин” ще събират разпръснатите от вятъра боклуци.

