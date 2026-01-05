София може да има главен архитект на ротация вместо постоянна длъжност (Обзор)

Богдана Панайотова даде оставка два месеца след като кметът Терзиев ѝ я поиска

София може да остане без постоянен главен архитект, а временно заемащите длъжността

да се ротират на всеки 6 месеца

Това е един от вариантите, след като главният архитект Богдана Панайотова подаде оставка, а кметът Васил Терзиев веднага я прие. Още преди два месеца той обяви, че сваля доверието си от Панайотова, и ѝ прати есемес от Рио де Жанейро. Тогава тя лежеше на системи, после излезе в дълъг болничен.

Назначаването на Панайотова преди 6 месеца доведе до напускането на “Спаси София” от управляващата коалиция, а Терзиев дори я подложи на детектор на лъжата, за да докаже лоялността ѝ. Разривът в отношенията им дойде заради административната реформа, предложена от кмета. Най-големи промени се залагат именно в оглавяваното от главния архитект общинско направление по архитектура и градоустройство (НАГ). Първоначално идеята бе то да остане с малко над 90 служители, а останалите да се прехвърлят към новия зам.-кмет по градско планиране и развитие. Още преди Терзиев да обяви публично намеренията си обаче, Панайотова изпрати негативно становище до общинските съветници. После той внесе вариант, в който НАГ остава само с 56 служители. А когато СОС го отхвърли, отне правомощията на Панайотова и освободи от НАГ кадрите, назначени от нея. В последното му предложение главният архитект

остава без нито един подчинен

В крайна сметка съветниците приеха от третия опит визията на Терзиев за реформа в работата на общината. Докато тя не влезе в сила, нов конкурс за избор на главен архитект на столицата няма да бъде проведен, смятат запознати. А било вероятно и след това да няма такъв, тъй като кметът вече преполови мандата си.

Иначе в малкото работни дни между празниците Панайотова се върна на работа и обяви, че НАГ не може да работи и да предоставя услуги, свързани с градоустройството, заради заповед на кмета, с която са преразпределени правомощията. В интервюта разказа, че я атакуват, защото засегнала големи интереси. После се оплака, че в последния работен ден преди Коледа срещу нея е задействана етична процедура по сигнал заради участията ѝ в медиите.

Сред мотивите за оставката тя посочва “липса на политическа подкрепа за визията и мисията, с които влязох в администрацията”, приетата “незаконосъобразна структура, при която главният архитект не може да изпълнява правомощията си”, липса на визия за развитието на града, обезсмисляне на длъжността до гумен печат и административен хаос. “Работих за кауза, не за лична изгода. За разлика от други в миналото, не желая София и софиянци да бъдат ощетявани с плащане на заплати, съдебни разходи и такси при дисциплинарни процедури, съдебни дела или споразумения с обезщетения. Парите на софиянци не са за раздаване. Не съм влязла в администрацията за пост или облагодетелстване”, пише Панайотова. И отправя послание към кмета, че “законът съществува, за да се гради по правила, а не да се прилага избирателно - когато и както е удобно”.

В отговор Терзиев благодари на Панайотова за решението, което позволява “темата да бъде затворена институционално и общината да продължи напред”. И посочва, че големите теми пред София са създаване на фонд “Благоустройство”, който да осигурява изграждане и поддръжка на инфраструктурата, иницииране на законови и подзаконови

промени, с които да се ограничи презастрояването,

както и нов начин на устройствено планиране - строителството да се обвърже с трафика, социалната инфраструктура, зелените площи и качеството на градската среда.

“Това изисква ясен модел на управление, добра координация и работа в екип. За мен реформата не е въпрос на постове, а на резултати - как по-бързо и по-прозрачно се взимат решения, как се използват наличните ресурси и как градът реално се променя към по-добро”, заявява Терзиев.

Боян Недев, който заместваше Панайотова, докато бе в болнични, поема временно длъжността. Той е началник на отдел “Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството” в НАГ.