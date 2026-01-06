Куриер не отразил кашона с 18 кг документи, пратен от Алексей Петров по делото му за 2 млн. обезщетение

ВКС постанови казусът да продължи да се гледа въпреки убийството на бившата барета

Въпреки смъртта му делото, заведено от Алексей Петров по Закона за отговорността на държавата, с което той претендираше за 2 млн. лв. обезщетение, трябва да продължи. Това е постановил в свое определение от 4 декември ВКС, който върна казуса в Софийския градски съд.

Петров настояваше да получи 1 684 628 лв. за неимуществени вреди и 226 500 лв. за имуществени, причинени му при акция “Октопод” през 2010 г. и последвалото му задържане. Преди обаче на делото да бъде даден ход, той беше убит.

До момента както градският, така и апелативният съд прекратиха процеса с мотива, че искът е заведен след убийството му. Техните решения обаче бяха оспорени от вдовицата и дъщерята на Петров и така се стигна до ВКС. Бившата барета беше разстрелян на 16 август 2023 г., а исковата му молба постъпила в съда на следващия ден - 17 август 2023 г., посочиха двете предишни инстанции.

Оказва се обаче, че той е пратил документа по куриерска фирма. От събраните по делото доказателства става ясно, че това се е случило на 16 август 2023 г. в 9,20 ч, а Петров е разстрелян около 12,20 ч. Пратката към съда, която представлява 18-килограмов кашон, била взета от куриер от адвокатска кантора. Тя пристигнала в офиса на фирмата в 16,31 ч, когато била сканирана от служител на дружеството. Преди това обаче не била сканирана от куриера при приемането ѝ от подателя. Кашонът бил претеглен и отразен в системата в 16,32 ч на 16 август.

Според върховните съдии часът на предаване на пратката в склада на куриерската фирма няма значение за спора, важен бил само часът на предаване на пратката от подателя на куриера. Това се установява от приетата по делото товарителница.

“Обстоятелството, че куриерът не е сканирал баркода при приемане на пратката, дори и да се приеме, че е имал такова задължение, т.е. че налице е пропуск при изпълнение на възложената му работа, не може да се разглежда във вреда на хората, завели делото при упражняване на техните права”, посочват магистратите.

Именно на това основание те посочват, че делото, водено от наследниците на Алексей Петров, трябва да продължи.

Макар и от убийството на бившия съветник в ДАНС да са минали близо две години и половина, няма никакво развитие по установяване на извършителя и поръчителя. Това обаче не е изненада, защото нито едно от убийствата на знакови личности на прехода не е било разкрито досега.

Две години преди да бъде убит, съдебната сага “Октопод”, продължила за Петров 11 години, приключи с окончателното му оправдаване. В началото на 2010 г. той беше арестуван заедно с още 13 души и обвинен в рекет, изнудване, пране на пари и разгласяване на класифицирана информация. Делото тръгна първо в Софийския градски съд и тъкмо бе стигнало до финала, съдийката Румяна Ченалова беше отстранена от съдебната система. Тогава делото започна отначало във вече закрития спецсъд, който през 2018 г. оправда Петров на първа инстанция, а през 2021-а - и на втора.

