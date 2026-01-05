ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мадуро и съпругата му не се признаха за виновни пр...

Овладяха пожара в склад за соларни панели в Хасково

Пожарна Снимка: Архив

Овладяван е пожарът в склада за соларни панели, материали за фотоволтаици и батерии, който възникна към 16:00 часа в Източната индустриална зона на Хасково, съобщи на мястото на произшествието директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Митко Чакалов.

Пет противопожарни автомобила с висока вишка се включиха в борбата със стихията.

Освен подпокривното пространство пожарът е обхванал и горими, и негорими материали в склада, обясниха огнеборци. Цялото помещение е пълно с гъст дим, предаде БТА.

През нощта на място ще остане дежурен екип, а тепърва предстоят още огледи за установяване на причините за пожара и за причинените щети.

Пожарна

