Пожар в пловдивска болница, пациентите изведени на коридора, някои искат да си тръгнат

Пожар е избухнал в пловдивската болницата "Свети Иван Рилски", научи "24 часа". Инцидентът е станал тази вечер. Болните са изведени по коридорите.

Димът е лепкав и задушлив. На място са пристигнали огнеборци. Засега няма пострадали. Но миризмата е толкова силна, че дори задушаваща, описаха пациенти. Някои от тях звънят на близките си да ги вземат, за да не се нагълтат с пушек и да се влошат. По думите им миризмата е няма да се разнесе с дни.

"24 часа" се свърза с пожарната. Оттам обясниха, че се е запалил бойлер в приземния етаж на здравното заведение. "Имало е задимяване по асансьорната шахта на последния етаж. Действително има пушек, но няма пострадали, не се е наложило евакуация на пациенти е персонал", допълниха от пловдивската пожарна.

4 екипа са били на място.