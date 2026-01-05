ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

София може да има главен архитект на ротация вмест...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22033001 www.24chasa.bg

Пожар в пловдивска болница, пациентите изведени на коридора, някои искат да си тръгнат

24 часа Пловдив онлайн

2804
Пожар. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Пожар е избухнал в пловдивската болницата "Свети Иван Рилски", научи "24 часа". Инцидентът е станал тази вечер. Болните са изведени по коридорите.

Димът е лепкав и задушлив. На място са пристигнали огнеборци. Засега няма пострадали. Но миризмата е толкова силна, че дори задушаваща, описаха пациенти. Някои от тях звънят на близките си да ги вземат, за да не се нагълтат с пушек и да се влошат. По думите им миризмата е няма да се разнесе с дни.

"24 часа" се свърза с пожарната. Оттам обясниха, че се е запалил бойлер в приземния етаж на здравното заведение. "Имало е задимяване по асансьорната шахта на последния етаж. Действително има пушек, но няма пострадали, не се е наложило евакуация на пациенти е персонал", допълниха от пловдивската пожарна.

4 екипа са били на място.

Пожар. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)