С карти за 1 евро на месец ще пътуват пенсионерите в Хасково

С решение на Общински съвет Хасково от днес месечната карта за всички линии е 1 евро за пенсионери. За ученици, студенти и докторанти градският транспорт е безплатен.

Безплатно, както и до сега остава пътуването за ветерани и за и военноинвалиди, както и за деца с увреждания и придружител.

До момента пенсионерите плащаха по 7 лв. на месец за карта за една линия от градския транспорт.

От февруари 2024 г. всички децата до 14 години в цялата страна пътуват безплатно.

Цената на билетчето за градския транспорт в Хасково след Нова година е 50 евроцента.

Според управителя на общинското дружество „Тролейбусен транспорт" Албен Манджуков градският транспорт в Хасково е един от най-евтините в страната.

От дружеството пуснаха и месечни карти на преференциални цени за работещите. Пакетът „Стигни до работа" е за месечна маршрутна карта, валидна за повече от една линия. Цената е 7,50 евро на месец, пише bTV.