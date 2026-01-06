ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Опушени стени, унищожени тръби и бойлер след пожара в пловдивска болница

24 часа Пловдив онлайн

1780
Пожарен автомобил. Снимката е илюстративна. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив

50 кв. м опушени стени, 5 унищожени полипропиленови тръби и един промишлен бойлер са щетите след пожара в пловдивската МБАЛ "Св. Иван Рилски". Сградата обаче е спасена, няма пострадали, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". 

Сигналът за инцидента е получен снощи в 21,11 ч. При пристигане на място огнеборците установили, че излиза дим от подземно помещение. Както "24 часа" вече писа, са били изпратени 4 пожарни автомобила с 4 екипа. 

Пациенти на болницата са били изведени на коридорите. Усещала се силна задушлива миризма на дим. "Действително има пушек, но не се е наложила евакуация на пациенти и персонал", обясниха снощи от пожарната. Задимяването на последния етаж било по асансьорната шахта.

Пожарен автомобил. Снимката е илюстративна. Снимка: Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив

