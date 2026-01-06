Богдана Панайотова подала сигнал, че я подсушвали

Никой не иска да има правила – още повече политиците, твърди напусналата от днес главна архитектка на София

Подалата оставка на 5 януари главна архитектка на София Богдана Панайотова е подала сигнали до "други органи", че са я подслушвали по време на оперативка в общината. Това обяви самата тя пред БНТ.

Два месеца, след като кметът Васил Терзиев поиска оставката й, тя напусна, преди това бе в дълги болнични. Разривът между тях настъпи заради планираната от Терзиев голяма реформа в ресора и прехвърлянето на голяма част от правомощията по планиране и градоустройство на нов зам.-кмет. Панайотова възразяваше, първоначално СОС бламира кмета, но в крайна сметка прие реформата му, а тя склони сама да напусне.

Според Панайотова по време на оперативка телефонът на шефа на правната дирекция бил "на подслушване". Редовно съм подсушвана, твърди тя.

Причините за оставката и моите мотиви са различни от това, което ПР-ите на кмета се опитаха да публикуват, каза още бившият главен архитект пред БНТ. Поисканата оставка преди два месеца беше несериозна и невъзможна в периода, в който аз съм в болница. Реално вчера ми беше петият работен ден след всички болнични, каза Панайотова.

Всички мои причини заради, които се кандидатирах и мислех, че може да изпълнявам функциите на главен архитект, се изчерпаха, допълни тя.

Повярвах на кмета, но за съжаление неговата визия се различаваше от моята. Това го осъзнах на петия месец от застъпването ми, каза бившият главен архитект на столицата.

Загубих битката с всички, за съжаление си мислех, че тя е възможна и за това се кандидатирах. Никой не иска да има правила – още повече политиците. Мисля, че това е на ниво цяла държава, допълни тя.

"Целия си опит на този пост го оценям много добре, бях убедена, че има капацитета и познанията да се справя с много сложна задача", коментира още Панайотова. Надявала се най-накрая в тази държава политиците да разберат, че само визия не стига, трябват и администратори с опит. Много неща свърших - указания, правила, промени в законодателството, наредбата за зелена система и др., отчете Панайотова.