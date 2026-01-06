Хвърлят кръста за Богоявление в езерото в столичния квартал "Дружба"

Кръстът за Богоявление по традиция ще бъде хвърлен в ледените води на езерото в столичния квартал "Дружба" 1. Това се посочва на интернет страницата на район "Искър", съобщи БТА.

Ритуалът ще се състои на понтона при амфитеатъра в парк “Дружба“, с начален час 13 ч.

Преди Великия богоявленски водосвет ще се проведе литийно шествие, което ще тръгне от храм “Св. Преп. Наум Охридски“, се посочва още на сайта. Желаещите да участват в ритуала ще могат да се запишат днес от 8:00 до 10:00 ч. пред входа на районната администрация. Участието е допустимо за тези, които са навършили 18 години, срещу представяне на документ за самоличност.

От 10:30 ч. в сградата на Дом на културата "Искър" ще започнат задължителните медицински прегледи, през които всеки записан участник следва да премине.

С оглед мерките за безопасност броят на допуснатите участници ще бъде ограничен до 40 души, по реда на тяхното записване, съобщават още от районната администрация.

Справка на отдел „Справочна“ посочва, според народното поверие, през нощта срещу Богоявление в глуха доба небето се отваря и всеки, който го види, ще получи от Бог това, което си пожелае. Вярва се още, че тогава водата спира, пречиства се, след което придобива голяма сила. Затова денят е известен като Водици и Водокръщи. За здраве всички участват в освещаването на водата, когато след празнична църковна служба, свещеникът хвърля Светия кръст във водата. Млади мъже изваждат кръста от водата въпреки студа и ниската температура. Който го извади, бива честит и здрав през цялата година. Болни се къпят във водата, където е хвърлен кръстът. Ако хвърленият във водата кръст замръзне, това предвещава здраве и плодородие през годината. Ако времето е студено и сухо, приема се като знак за плодородна и добра година.

На 6 януари по традиция се освещават бойните знамена, флаговете и знамената светини на Българската армия.

На този ден още имен ден празнуват Йордан, Йорданка, Данчо, Боян, Богдан, Богдана, Богoлюб, Богoлюбa, Божан, Божанa, Дана и други.