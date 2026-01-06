ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бебешки млека изтеглени от пазара заради съмнение за токсин

Адаптираните храни за кърмачета от определени партиди се изтеглят превантивно. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Швейцарският хранителен гигант "Нестле" обяви, че като предпазна мярка изтегля няколко партиди храна за кърмачета в няколко европейски държави, сред които България, Франция, Германия, Австрия, Дания, Италия и Швеция.

На уебсайта си компанията съобщи, че е открила проблем с качеството в съставка, доставена от един от основните ѝ доставчици, съобщава БНР.

В България продуктите са разпространявани под марката NAN и на сайта nestle.bg са описани номерата на засегнатите партиди, както и инструкции за връщане на продуктите и възстановяване на заплатената за тях сума, както и телефонен номер за въпроси от потребителите. бебета

До момента няма потвърдени случаи на заболявания, свързани с въпросните продукти, се казва в изявлението, цитирано от Франс прес. "Нестле" уверява, че е в контакт с властите в съответните държави, за да се гарантира предприемането на необходимите стъпки. 

Подразделението на компанията във Франция съобщи, че извършва превантивно и доброволно изтегляне на определени партиди от бебешките формули Guigoz и Nidal, след като нови проверки показали потенциално наличие на церулид - токсин, който може да предизвика храносмилателни проблеми.

В Германия засегнатите партиди са на марките Beba и Alfamino.

