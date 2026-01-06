ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зам.-министър: Подавайте сигнали за спекула с цените, вече има глобени

Заместник-министърът на финансите Методи Методиев

Хората да подават сигнали до НАП и КЗП за спекула с цените, призова заместник-министърът на финансите в оставка Методи Методиев. Той увери, че вече има редица издадени административни актове за нарушения за това и че проверяващите са на терен пред bTV. Направена е стройна организация. Повечето проверки са съвместни на КЗП и НАП, която има голям ресурс. Те се случват по график, който засега се спазва.

Преходът се случва плавно и спокойно, както всички институции го бяха предвидили и както се развиха плановете. Първите дни преминаха без съществени затруднения за гражданите, бизнеса и институциите, посочи Методиев. Имало само единица оплаквания - например недостатъчно евро за ресто в някои магазини.

Според него комуникационната кампания за въвеждането на еврото е била добра, защото държавата е обиколила 28-те областни градове и не само и е организирала 400 събития за разяснение.

