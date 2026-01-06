ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турски кораб заседна в Керченския проток, няма пос...

66 пожара потушени в страната за денонощие, 1 загинал

1088
Пожар. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Общо 66 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е загинал, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин. Пожарникарите са реагирали на 107 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които осем в жилищни сгради, два в промишлени сгради, три в спомагателни, временни или паянтови постройки, четири в транспортни средства и други. 

Без нанесени материални щети са възникнали 46 пожара, от които четири в сухи треви, горска постеля и храсти, 29 в отпадъци, осем в готварски уреди и комини и други.

Извършени са 38 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи в транспортни средства, една при инцидент с опасни вещества, една при промишлена авария, 30 за оказване на техническа помощ и една за оказване помощ на пострадали граждани. 

Регистрирани са и три лъжливи повиквания.

