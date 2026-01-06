ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турски кораб заседна в Керченския проток, няма пос...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22033829 www.24chasa.bg

Калоферци след леденото хоро: Няма такава тръпка, това е най-хубавото преживяване (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

2388
Кръстът беше хванат, а след това предаден на най-малкия участник в хорото - Антон. Снимка: БНТ
  • Младите трябва да ценим това, което са ни оставили и да го предадем на следващите поколения, каза пловдивчанин, който за пета година пътува, за да се включи в традицията
  • Малкият Антон, на година и половина, вдигна кръста

"Няма такава тръпка", "Калофер е един" и "Това е най-хубавото преживяване". Така първите мъже, излезли от студените води на Тунджа на Йордановден, описаха чувството да участваш в традиционното ледено хоро в Калофер, предаде Нова.

Днес отново стотици калоферци нагазиха в реката, а минути след 8 ч. един от тях хвана кръста и го предаде на най-малкия участник, както повелява традицията. Това беше Антон, на година и половина, който беше във водата на раменете на баща си, съобщи БНТ. 

На 6 януари всички калоферци влизат в реката, за да са здрави в следващата година. Много мъже от цялата страна също са пристигнали в града, за да се включат в обичая, но уважиха желанието на местните да се включат след тях. Макар хорото да е мъжко, в последните години във водите на реката се виждат и жени. 

Къщите за гости и хотелите в региона са пълни. Ежегодно хиляди пристигат в Калофер за празника, а стаите са резервирани месеци преди това. Хората излизат по улиците от ранни зори и още по тъмно запазват места до реката. Чуват се звуци на гайди, а мъжете пеят песни. Тази година хорото не е ледено, тъй като температурите са по-високи - около 6°. По думите на калоферци обаче водата е студена.

"Младите трябва да ценим това, което са ни оставили и да го предадем на следващите поколения", категоричен е пловдивчанин, който за пети път е в Калофер за празника. Досега поверието го е пазило и не е боледувал никога след влизане в студените води на реката. По думите му смелостта, гордостта и любовта към традициите карат хората да се включват в хорото. 

"Трябва да предадем тази традиция. Усещането е уникално, когато се чуят тъпани. Надяваме се всичко да бъде наред и да бъдем здрави всички, Бог да пази България", каза мъж от Русе.

Калоферци извиха традиционното хоро във водите на река Тунджа. Кадър: Нова
Калоферци извиха традиционното хоро във водите на река Тунджа. Кадър: Нова
Под звуците на гайди и тъпани мъжете от Калофер слязоха в реката. Кадър: Нова
Под звуците на гайди и тъпани мъжете от Калофер слязоха в реката. Кадър: Нова
Малки и големи влязоха в студените води за здраве. Кадър: Нова
Малки и големи влязоха в студените води за здраве. Кадър: Нова

Кръстът беше хванат, а след това предаден на най-малкия участник в хорото - Антон. Снимка: БНТ
Калоферци извиха традиционното хоро във водите на река Тунджа. Кадър: Нова
Под звуците на гайди и тъпани мъжете от Калофер слязоха в реката. Кадър: Нова
Малки и големи влязоха в студените води за здраве. Кадър: Нова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)