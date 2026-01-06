Калоферци след леденото хоро: Няма такава тръпка, това е най-хубавото преживяване (Снимки)

Младите трябва да ценим това, което са ни оставили и да го предадем на следващите поколения, каза пловдивчанин, който за пета година пътува, за да се включи в традицията

Малкият Антон, на година и половина, вдигна кръста

"Няма такава тръпка", "Калофер е един" и "Това е най-хубавото преживяване". Така първите мъже, излезли от студените води на Тунджа на Йордановден, описаха чувството да участваш в традиционното ледено хоро в Калофер, предаде Нова.

Днес отново стотици калоферци нагазиха в реката, а минути след 8 ч. един от тях хвана кръста и го предаде на най-малкия участник, както повелява традицията. Това беше Антон, на година и половина, който беше във водата на раменете на баща си, съобщи БНТ.

На 6 януари всички калоферци влизат в реката, за да са здрави в следващата година. Много мъже от цялата страна също са пристигнали в града, за да се включат в обичая, но уважиха желанието на местните да се включат след тях. Макар хорото да е мъжко, в последните години във водите на реката се виждат и жени.

Къщите за гости и хотелите в региона са пълни. Ежегодно хиляди пристигат в Калофер за празника, а стаите са резервирани месеци преди това. Хората излизат по улиците от ранни зори и още по тъмно запазват места до реката. Чуват се звуци на гайди, а мъжете пеят песни. Тази година хорото не е ледено, тъй като температурите са по-високи - около 6°. По думите на калоферци обаче водата е студена.

"Младите трябва да ценим това, което са ни оставили и да го предадем на следващите поколения", категоричен е пловдивчанин, който за пети път е в Калофер за празника. Досега поверието го е пазило и не е боледувал никога след влизане в студените води на реката. По думите му смелостта, гордостта и любовта към традициите карат хората да се включват в хорото.