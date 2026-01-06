Внучката на Димитър Пенев - Надежда: Кръсти ме на надеждата за победа в САЩ-94!

Дъщерята Екатерина: Той беше моят герой!

Гриша Ганчев: Легендите не умират!

"Моят дядо беше пример за мен в живота. Кръсти ме Надежда - да съм му кадем на световното по футбол в САЩ. И така се случи, че наистина спечелихме четвърто място!"

Жената на Пената и дъщеря й Екатерина Снимка: фейсбук

Това казва с гордост внучката на Стратега от Мировяне, футболния треньор номер 1 на XX век - Димитър Пенев - Надежда. Момичето се ражда същата година, няколко месеца преди нашите национали да заминат за САЩ и завоюват почетното четвърто място по футбол в света.

Големият треньор Димитър Пенев си отиде от този свят на 3 януари след кратко боледуване от сърце и престой в болницата преди Новата година.

"Винаги съм била глезена и обгръщана с внимание. Помня, че когато дядо си идваше, всичко се озаряваше - ставаше весело, защото винаги е бил изключително харизматичен, спокоен, забавен. Помня и че ми подари първия телефон, целият светеше. Тогава бе треньор в Китай", разказа внучката Надежда, която сега живее в Лондон. Самата тя вече е омъжена и има детенце - Елеонора. Надежда също като дядо си се занимава дълги години със спорт, учи журналистика, но избира да живее извън България.

"Моят татко е моят герой!", категорична е и дъщерята на Димитър Пенев и жена му Надежда - Екатерина. Тя си спомня легендарния треньор с отсъствията му, тъй като футболните лагери били дълги, но винаги, когато идвал, сякаш щастието се появявало на вратата.

Шампионът по борба Гриша Ганчев беше пръв приятел на треньора Снимка: Архив

"Влизаше с шут, защото в ръцете си имаше много неща. Когато се прибере късно, ми слагаше подаръчета над главата. Винаги намираше време за мен. Помня хубавите летни месеци, когато отивахме на Китен на базата на ЦСКА и изкарвахме цялото семейство 15 дни. Това бяха най-хубавите дни в моето детство. Баща ми беше грижовен, обичаше да готви, а с майка ми имат повече от 50 години брак. Толкова се обичаха, че сякаш бяха създадени да са заедно цял живот. Тя с нейното търпение, толеранс, а той с грижата ни за всички", разказва дъщеря му Елеонора.

Димитър Пенев е плътно до дъщеря си в най-тежкия момент от нейния живот - загубата на първия й мъж - Венцислав. "Той беше хокеист и след един юбилей се прибира с колата и се случи катастрофа. Тогава аз трябваше да съобщя на детето си, че Венци вече го няма. Оттогава станах за нея всичко. Слава Богу, някак се окопити и днес вече има друг мъж - Димитър. Носим едно и също име", сподели Пената пред "България Днес" преди време.

Името на големия ни треньор завинаги ще бъде свързано със световното първенство през 1994 година в САЩ. Като селекционер на националния отбор той извежда България до историческото четвърто място - постижение, което и днес звучи почти като легенда. Това не беше просто спортен успех, а национална еуфория, момент на гордост и вяра. За него с любов си спомня и един от най-големите му приятели - Гриша Ганчев.

