Турски кораб заседна в Керченския проток

Двама дрогирани шофьори са заловени в Добрич

Дияна Райнова

Полиция СНИМКА: Архив

Хванати са двама дрогирани водачи на волана, съобщават от Областната дирекция на МВР.На 5 януари, около 14:00 часа в град Тервел е спрян за проверка лек автомобил „Мерцедес", управляван от 41-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът отчита положителен резултат за кокаин. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Същия ден, около 13:00 часа в района на село Росеново, обл. Добрич при проверка на лек автомобил „Хонда", управляван от 21-годишен мъж, тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества отчита положителен резултат за амфетамин. Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Полиция СНИМКА: Архив

