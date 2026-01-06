Пожар в свищовското село Вардим заради неправилно боравене с отоплителни уреди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Огнеборци изгасиха пожар в свищовското село Вадим и предотвратиха опожаряването на жилищната сграда, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) във Велико Търново, информира БТА.

Сигналът за пожара е получен в 15,35 ч. вчера. На място е изпратен екип от трима пожарникари и един пожарен автомобил от Районната служба в Свищов.

От дирекцията посочват, че причината за инцидента е неправилно ползване на отоплителни уреди.

При пожара са унищожени мебели, бяла, черна и компютърна техника, 10 кв. м ПВЦ дограма и са опушени около 500 кв. м стени и тавани.

Преди дни пожарникарите овладяха инцидент със запален комин на къща в Свищов и предотвратиха пожар.