Пожар в свищовското село Вардим заради неправилно боравене с отоплителни уреди

Огнеборци изгасиха пожар в свищовското село Вадим и предотвратиха опожаряването на жилищната сграда, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) във Велико Търново, информира БТА.
Сигналът за пожара е получен в 15,35 ч. вчера. На място е изпратен екип от трима пожарникари и един пожарен автомобил от Районната служба в Свищов.
От дирекцията посочват, че причината за инцидента е неправилно ползване на отоплителни уреди.
При пожара са унищожени мебели, бяла, черна и компютърна техника, 10 кв. м ПВЦ дограма и са опушени около 500 кв. м стени и тавани.
Преди дни пожарникарите овладяха инцидент със запален комин на къща в Свищов и предотвратиха пожар.