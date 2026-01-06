Мъж глобен, че след авария потеглял "твърде дълго" от аварийната лента на магистралата

Мъж твърди, че бил „отстрелян", но несправедливо, от тол камера заради шофиране в аварийната лента. Потърпевшият обяснява, че колата му аварирала внезапно, той отбил и спрял плътно вдясно. След принудителен престой потеглил, а камерата го снимала и получил акт, разказа потърпевшият в рубриката "Пълен абсурд" с Румен Бахов по Нова тв.

„Издаден ми е акт заради това, че съм карал в аварийна лента от Стара Загора към София. Движех се в изпреварващата лента, изпреварих тир, но изведнъж ми светна цялото табло и двигателят угасна. Карах с около 120 -130 км/ч. С големи усилия се мушнах в аварийната лента и включих аварийните мигачи", разказа Людмил Йорданов.

Той отворил капака на колата, изключил акумулатора, изчакал около 5 минути и потеглил. По думите му той тръгнал в аварийната лента и я използвал като ускорителна, за да може да се включи в движението. „Трафикът беше натоварен и трябваше да ускоря поне до 80 км/ч, за да не предизвикам ПТП", каза още Йорданов.

След това му се обадили от КАТ-Кюстендил и отишъл на място. „Казаха ми че тол системата ме е снимала за шофиране в аварийна лента. Дадоха ми формуляр, за да опиша какво е станало. На 30 декември ми се обадиха, че трябва да отида да си получа акта. Сега чакаме и наказателно постановление", добави потърпевшият.

От Националното тол управление обаче твърдят, че точно по това време трафикът не е бил натоварен и че Людмил Йорданов е шофирал твърде дълго в аварийната лента.