Най-малкият Йордан в Добрич е роден през 2021 година

Йордановден и Ивановден са едни от най-тачените празници в народния календар.В град Добрич името Йордан носят 696 мъже, Данчо – 34. При жените статистиката показва Дана – 6, Йорданка – 557. С името Божидар са 198, Божидара – 55, Богомил – 24, Бойка – 20,Богдан – 19, Божан – 15. През м.г. няма съставени актове за раждане на момченца с името Йордан, съощават от дирекция ГРАО в общината. Най-малкият Йордан с постоянен адрес в град Добрич е роден на 30 август 2021 г.

С постоянен адрес град Добрич с името Иван са 1483, Иванка – 748, Ивана – 31, Иво – 97, Ивайло – 619, Ивайла – 80, Йоан -82, Йоана/Йоанна – 228, Ивет/а – 85, Ивелин – 516, Ивелина- 521, Жана – 83, Калоян – 367, Ина/Инна -54, Янка – 354, Яна – 130, Яница – 88, Янко – 95. През 2025 г. в град Добрич са родени 6 момчета с името Иван. Най-малкият Иван с постоянен адрес в град Добрич и роден в Добрич е Иван Иванов Георгиев роден на 11 март 2025 г.