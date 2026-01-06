ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Радев обявява кога дава първия мандат

Румен Радев СНИМКА: Георги Палейков

Кога ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на ново правителство в рамките на 51-ия парламент, се очаква да каже Румен Радев днес.

Президентът ще участва от 11 ч в ритуала по традиционния Богоявленски водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия на площад "Свети Александър Невски" в София. Водосветът ще бъде отслужен от патриарх Даниил. Президентът ще приеме почетния строй на представителните части на Българската армия и ще положи венец пред паметника на Незнайния воин.

След ритуала Радев би трябвало да съобщи пред медиите как ще се извърви процедурата с мандатите и кога кани ГЕРБ-СДС, за да вземе първата папка. Преди Коледа той обясни, че ще връчи първия мандат след 5 януари, за да не пречат политиците на хората да изкарат спокойно празниците.

От най-голямата парламентарна група, както и от следващите по численост вече увериха, че нямат намерение да задържат папката и да опитат да изпълнят мандата. На консултациите при президента миналия месец всички парламентарни сили декларираха, че не виждат повече възможности в това Народно събрание.

