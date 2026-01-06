80 шофьори, хванати с алкохол и дрога, са осъдени в Дупница за 2025 г.

80 водачи на автомобили, употребили алкохол или наркотични вещества, са получили наказания от Районен съд - Дупница през 2025 година. На 18 от тях е наложено наказание „лишаване от свобода". През 2024 година осъдените лица са били 87.

Ефективни наказания „лишаване от свобода" са получили 18 лица. Най-възрастният от тях е на 62 г., а най- младият на 24 г.

На 59 водачи на МПС, от които двама 19-годишни, са наложени условни наказания „лишаване от свобода", изпълнението на които е отложено за изпитателен срок от по 3 години. Непълнолетен водач е осъден на 6-месечна „пробация". Наказание „пробация" е наложено на общо трима подсъдими.

Районен съд Дупница е отнел в полза на държавата 13 МПС, послужили за извършване на престъплението по чл. 343б от НК. По 3 дела, подсъдимият е осъден да плати в полза на държавата сумата представляваща равностойността на лекия автомобил.