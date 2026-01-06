ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Закопчаха 39-годишен, ударил инкасатор в дома си в село Стамболово

Дима Максимова

Юмрук СНИМКА: PIXABAY

39-годишен мъж от с. Стамболово е задържан за причиняване на телесна повреда на длъжностно лице. Вчера по обяд съдействие в полицейското управление в Павликени е потърсил инкасатор, който обяснил, че му е бил нанесен удар в областта на лицето и са му били отправени закани за убийство, съобщи полицията.

Изпратеният на адреса в с. Стамболово полицейски екип е установил, че докато инкасаторът изпълнявал задълженията си по служба, 39-годишният обитател на имота го ударил и заплашил.

След намесата на полицията извършителят е задържан. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

