Арестуваха непълнолетен за кражба на кола в Бозвелийско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Задържаха непълнолетен за кражба на кола в Бозвелийско, съобщиха от полицията. В последния ден на отминалата седмица, жител варненското село Бозвелийско е подал сигнал, че личният му автомобил, който бил паркиран пред дома му, е откраднат.

По случая е задържан непълнолетен младеж от същото населено място. Автомобилът е бил оставен отключен, с контактен ключ и документи в него, което е спомогнало кражбата.

Младият мъж е задържан и предаден на родителите си, а по случая е образувано досъдебно производство.