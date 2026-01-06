ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наводнения в Южна Босна и Херцеговина след поройни...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22034223 www.24chasa.bg

Арестуваха непълнолетен за кражба на кола в Бозвелийско

1340
Задържаха непълнолетен за кражба на кола СНИМКА: Архив Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Задържаха непълнолетен за кражба на кола в Бозвелийско, съобщиха от полицията. В последния ден на отминалата седмица, жител варненското село Бозвелийско е подал сигнал, че личният му автомобил, който бил паркиран пред дома му, е откраднат. 

По случая е задържан непълнолетен младеж от същото населено място. Автомобилът е бил оставен отключен, с контактен ключ и документи в него, което е спомогнало кражбата.

Младият мъж е задържан и предаден на родителите си, а по случая е образувано досъдебно производство.

Задържаха непълнолетен за кражба на кола СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)