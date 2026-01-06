ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Деян Енев е тазгодишният носител на международната награда „Алеко"

Дима Максимова

[email protected]

768
Алеко Константинов е роден в Свищов и всеки януари в града се организират "Алекови дни"

Писателят Деян Енев е тазгодишният лауреат на престижния Международен конкурс за хумористичен разказ „Алеко", който се организира всяка година от Община Свищов във връзка с рождения ден на Щастливеца.

65-годишният майстор на перото, роден в София, е отличен за разказа „Черната пантера", сред автори от 18 държави. Председател на журито е доц. Йордан Ефтимов, а членове са главният редактор на „Стършел" Михаил Вешим, управителят на вестника Румен Белчев, Таня Ликова и Веселина Спасова, които са представители на Община Свищов и Международна Фондация „Алеко Константинов".

 В конкурса на името на Алеко са участвали разкази от Франция, Русия, Румъния, Украйна, Унгария, Северна Македония, Полша, Сърбия, Словакия, Молдова, Италия, САЩ, Великобритания, Нидерландия, Армения, Чехия, Албания и дори Бразилия.

Награждаването ще бъде на официална церемония на 13 януари в Първо българско читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856" в Свищов.

Деян Енев е майстор на късия разказ. Творбите му се отличават със сгъстено действие, кинематографичен подход, ярко изразен усет към детайла и силно автобиографично начало.

Алеко Константинов е роден в Свищов и всеки януари в града се организират "Алекови дни"

